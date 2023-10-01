BayWa الرواتب

تتراوح رواتب BayWa من $66,221 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب تقني معلومات في الحد الأدنى إلى $194,025 لمنصب تطوير الأعمال في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في BayWa . آخر تحديث: 11/19/2025