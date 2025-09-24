دليل الشركات
Banking Circle
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Banking Circle مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Denmark الوسطية في Banking Circle DKK 566K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Banking Circle. آخر تحديث: 9/24/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Banking Circle
Frontend Software Engineer
Copenhagen , SK, Denmark
إجمالي سنوي
DKK 566K
المستوى
-
الراتب الأساسي
DKK 566K
Stock (/yr)
DKK 0
مكافأة
DKK 0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Banking Circle?

DKK 1.06M

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Banking Circle in Denmark تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره DKK 963,619. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Banking Circle لوظيفة مهندس برمجيات in Denmark هو DKK 566,448.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Banking Circle

الشركات ذات الصلة

  • Apple
  • Intuit
  • Airbnb
  • Pinterest
  • SoFi
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى