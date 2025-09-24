دليل الشركات
Bank of China
  • الرواتب
  • محلل مالي

  • جميع رواتب محلل مالي

Bank of China محلل مالي الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل مالي in United States الوسطية في Bank of China $73K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bank of China. آخر تحديث: 9/24/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Bank of China
Associate
New York, NY
إجمالي سنوي
$73K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
$73K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Bank of China?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل مالي في Bank of China in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $163,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Bank of China لوظيفة محلل مالي in United States هو $73,000.

