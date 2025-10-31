دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس أجهزة in United States الوسطية في Ayar Labs $175K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ayar Labs. آخر تحديث: 10/31/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Ayar Labs
Hardware Engineer
San Jose, CA
إجمالي سنوي
$175K
المستوى
Senior Engineer
الراتب الأساسي
$175K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس أجهزة في Ayar Labs in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $180,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ayar Labs لوظيفة مهندس أجهزة in United States هو $175,000.

