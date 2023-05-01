دليل الشركات
Avidbank
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
أهم الرؤى
  • ساهم بشيء مفيد حول Avidbank قد يساعد الآخرين (مثل نصائح المقابلات، اختيار الفرق، الثقافة المميزة، إلخ).
    • حول

    Avidbank Holdings is a bank holding company that provides financial products and services to small and middle-market businesses, professionals, and individuals in Santa Clara, San Mateo, and San Francisco counties. It offers personal and business deposit products, personal and corporate lending products, commercial real estate lending, construction lending products, and various financing solutions. The company also provides various services, such as automated clearing house payments and collections, bill pay, wire transfer, lockbox, merchant, remote deposit capture, ATM/debit cards, credit cards, business courier, cash management, and notary services.

    http://avidbank.com
    الموقع الإلكتروني
    2003
    سنة التأسيس
    134
    عدد الموظفين
    $50M-$100M
    الإيرادات المقدرة
    المقر الرئيسي

    احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

    اشترك في العروض الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

    هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

    الوظائف المميزة

      لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Avidbank

    الشركات ذات الصلة

    • DoorDash
    • LinkedIn
    • Roblox
    • Intuit
    • Airbnb
    • مشاهدة جميع الشركات ➜

    موارد أخرى