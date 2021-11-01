دليل الشركات
Aviatrix الرواتب

تتراوح رواتب Aviatrix من $81,397 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب نجاح العملاء في الحد الأدنى إلى $301,500 لمنصب مهندس حلول في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Aviatrix. آخر تحديث: 8/26/2025

$160K

مهندس برمجيات
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

مهندس برمجيات متكامل

مهندس شبكات

نجاح العملاء
$81.4K
مهندس مبيعات
$219K

مهندس حلول
$302K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Aviatrix، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Aviatrix is مهندس حلول at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $301,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aviatrix is $233,200.

