أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Ava Labs in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $388,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.