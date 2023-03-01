دليل الشركات
Auvik Networks
Auvik Networks الرواتب

نطاق رواتب Auvik Networks يتراوح من $47,916 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ متخصص تكنولوجيا المعلومات في الطرف الأدنى إلى $239,700 لـ مدير المنتج في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Auvik Networks. آخر تحديث: 8/16/2025

$160K

متخصص تكنولوجيا المعلومات
$47.9K
مدير المنتج
$240K
مهندس برمجيات
$82.5K

مدير هندسة البرمجيات
$139K
كاتب تقني
$65.7K
الأسئلة الشائعة

Den högst betalande rollen som rapporterats på Auvik Networks är مدير المنتج at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $239,700. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Auvik Networks är $82,488.

موارد أخرى