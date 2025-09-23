دليل الشركات
عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Autodesk. آخر تحديث: 9/23/2025

متوسط إجمالي التعويضات

CA$151K - CA$175K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
CA$133KCA$151KCA$175KCA$193K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

CA$225K

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Autodesk، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Autodesk، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (8.32% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة باحث تجربة المستخدم في Autodesk in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$192,762. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Autodesk لوظيفة باحث تجربة المستخدم in Canada هو CA$132,827.

