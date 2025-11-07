دليل الشركات
Autodesk
مهندس برمجيات المستوى

Senior Software Engineer 2

المستويات في Autodesk

مقارنة المستويات
  1. Software Engineer 1Grade 8
  2. Software Engineer 2Grade 9
  3. Software Engineer 3Grade 10
المتوسط سنوي إجمالي التعويضات
₪146,471
الراتب الأساسي
₪393,738
منح الأسهم ()
₪76,960
المكافآت
₪30,965
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.5K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
أحدث المرتبات المقدمة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
