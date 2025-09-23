دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل أمن سيبراني الوسطية في Autodesk $208K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Autodesk. آخر تحديث: 9/23/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Autodesk
Cybersecurity Analyst
San Francisco, CA
إجمالي سنوي
$208K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
$163K
Stock (/yr)
$40K
مكافأة
$5K
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Autodesk، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Autodesk، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (8.32% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أمن سيبراني في Autodesk تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $353,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Autodesk لوظيفة محلل أمن سيبراني هو $208,000.

