يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير برنامج in Singapore في Autodesk من SGD 210K إلى SGD 299K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Autodesk. آخر تحديث: 9/23/2025
متوسط إجمالي التعويضات
في Autodesk، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)
