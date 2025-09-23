دليل الشركات
Autodesk
Autodesk مدير برنامج الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير برنامج in Singapore في Autodesk من SGD 210K إلى SGD 299K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Autodesk. آخر تحديث: 9/23/2025

متوسط إجمالي التعويضات

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

SGD 209K

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Autodesk، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برنامج في Autodesk in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 298,946. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Autodesk لوظيفة مدير برنامج in Singapore هو SGD 210,276.

