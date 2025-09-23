يتراوح تعويض مصمم منتجات in United States في Autodesk من $122K لكل year لمستوى P1 إلى $292K لكل year لمستوى P5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $147K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Autodesk. آخر تحديث: 9/23/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
$122K
$122K
$0
$0
P2
$155K
$129K
$14.4K
$11.8K
P3
$173K
$143K
$22.4K
$7.3K
P4
$176K
$145K
$22.3K
$9K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
لم يتم العثور على رواتب
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في Autodesk، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)
