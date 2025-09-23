دليل الشركات
Autodesk
  • الرواتب
  • التسويق

  • جميع رواتب التسويق

Autodesk التسويق الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض التسويق in United States الوسطية في Autodesk $246K لكل year.

الحزمة المتوسطة
company icon
Autodesk
Product Marketing Manager
San Francisco, CA
إجمالي سنوي
$246K
المستوى
M4
الراتب الأساسي
$194K
Stock (/yr)
$25K
مكافأة
$27K
سنوات العمل بالشركة
7 سنوات
سنوات الخبرة
12 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Autodesk?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Autodesk، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Autodesk، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (8.32% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

