Autodesk
  • الرواتب
  • أخصائي تكنولوجيا معلومات

  • جميع رواتب أخصائي تكنولوجيا معلومات

Autodesk أخصائي تكنولوجيا معلومات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض أخصائي تكنولوجيا معلومات الوسطية في Autodesk $185K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Autodesk. آخر تحديث: 9/23/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Autodesk
Information Technologist (IT)
hidden
إجمالي سنوي
$185K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
$147K
Stock (/yr)
$23.3K
مكافأة
$14.7K
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
11+ سنوات
ما هي المستويات المهنية في Autodesk?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Autodesk، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Autodesk، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (8.32% ربع سنوي)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (8.32% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a أخصائي تكنولوجيا معلومات at Autodesk sits at a yearly total compensation of $275,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the أخصائي تكنولوجيا معلومات role is $185,033.

