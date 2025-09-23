يتراوح تعويض عالم بيانات in United States في Autodesk من $160K لكل year لمستوى P2 إلى $192K لكل year لمستوى P4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $150K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Autodesk. آخر تحديث: 9/23/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$160K
$132K
$15.9K
$12.6K
P3
$172K
$138K
$22K
$11K
P4
$192K
$152K
$22.5K
$16.8K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في Autodesk، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)
