يتراوح تعويض محلل أعمال in United States في Autodesk من $92.4K لكل year لمستوى P2 إلى $210K لكل year لمستوى P4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $90K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Autodesk. آخر تحديث: 9/23/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$92.4K
$85.6K
$3.7K
$3K
P3
$127K
$110K
$9K
$8.6K
P4
$210K
$149K
$41.2K
$19.9K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
