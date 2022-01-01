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auticon الرواتب

متوسط راتب auticon هو $82,038 لـ مهندس برمجيات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في auticon. آخر تحديث: 7/24/2025

$160K

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مهندس برمجيات
$82K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في auticon هو مهندس برمجيات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $82,038. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في auticon هو $82,038.

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