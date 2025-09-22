دليل الشركات
Australian Government
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير منتج

  • جميع رواتب مدير منتج

Australian Government مدير منتج الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير منتج in Australia الوسطية في Australian Government A$168K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Australian Government. آخر تحديث: 9/22/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Australian Government
Product Manager
hidden
إجمالي سنوي
A$168K
المستوى
-
الراتب الأساسي
A$168K
Stock (/yr)
A$0
مكافأة
A$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
14 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Australian Government?

A$249K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير منتج الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتج في Australian Government in Australia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره A$173,170. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Australian Government لوظيفة مدير منتج in Australia هو A$168,482.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Australian Government

الشركات ذات الصلة

  • DoorDash
  • Netflix
  • Uber
  • Apple
  • Airbnb
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى