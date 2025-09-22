يبلغ مجموع تعويض مصمم منتجات in United States في Aurora $170K لكل year لمستوى P6. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Aurora. آخر تحديث: 9/22/2025
متوسط إجمالي التعويضات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Aurora، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
