Aurora مصمم منتجات الرواتب

يبلغ مجموع تعويض مصمم منتجات in United States في Aurora $170K لكل year لمستوى P6. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Aurora. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$150K - $178K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$139K$150K$178K$190K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 3 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Aurora، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مصمم منتجات at Aurora in United States sits at a yearly total compensation of $189,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aurora for the مصمم منتجات role in United States is $138,600.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Aurora

