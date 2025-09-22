دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض التسويق in United States في Aurora من $121K إلى $165K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Aurora. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$131K - $155K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$121K$131K$155K$165K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Aurora، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a التسويق at Aurora in United States sits at a yearly total compensation of $165,370. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aurora for the التسويق role in United States is $120,792.

