يتراوح تعويض مهندس أجهزة in United States في Aurora من $184K لكل year لمستوى P4 إلى $362K لكل year لمستوى P8. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $270K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Aurora. آخر تحديث: 9/22/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
P4
$184K
$146K
$16K
$22.4K
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
$343K
$231K
$63K
$49.1K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Aurora، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
