  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

Aurizn عالم بيانات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in Australia الوسطية في Aurizn A$80.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Aurizn. آخر تحديث: 10/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Aurizn
Data Scientist
Adelaide, SA, Australia
إجمالي سنوي
A$80.3K
المستوى
-
الراتب الأساسي
A$80.3K
Stock (/yr)
A$0
مكافأة
A$0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Aurizn?
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Aurizn in Australia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره A$95,443. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Aurizn لوظيفة عالم بيانات in Australia هو A$80,279.

