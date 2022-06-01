دليل الشركات
AuditBoard
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

AuditBoard الرواتب

نطاق رواتب AuditBoard يتراوح من $52,735 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مدير المشاريع في الطرف الأدنى إلى $238,000 لـ مدير المنتج في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في AuditBoard. آخر تحديث: 8/22/2025

$160K

احصل على الأجر، لا التلاعب

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Median $195K

مهندس برمجيات متكامل

مدير المنتج
Median $238K
المبيعات
Median $190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
الموارد البشرية
$175K
مدير البرامج
$100K
مدير المشاريع
$52.7K
مُوظِّف
$80.4K
مهندس مبيعات
$194K
مدير هندسة البرمجيات
$213K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في AuditBoard، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

هل لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع Levels.fyi للتفاعل مع موظفين من شركات مختلفة والحصول على نصائح مهنية والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في AuditBoard هو مدير المنتج بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $238,000. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في AuditBoard هو $190,000.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ AuditBoard

شركات ذات صلة

  • Bloomberg
  • BCG
  • Glassdoor
  • McKinsey
  • Mozilla
  • شاهد جميع الشركات ➜

موارد أخرى