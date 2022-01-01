دليل الشركات
Audible
Audible الرواتب

نطاق رواتب Audible يتراوح من $53,890 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ عمليات الأعمال في الطرف الأدنى إلى $525,300 لـ متخصص تكنولوجيا المعلومات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Audible. آخر تحديث: 8/22/2025

$160K

مهندس برمجيات
SDE I $178K
SDE II $301K

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ذكاء تجاري

عالم البيانات
Median $225K
مدير هندسة البرمجيات
Median $360K

مدير المنتج
Median $220K
مدير البرامج
Median $137K
مُوظِّف
Median $150K
مدير البرامج التقنية
Median $192K
عمليات الأعمال
$53.9K
محلل أعمال
$112K
محلل مالي
$161K
الموارد البشرية
$169K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$525K
قانوني
$393K
مستشار إداري
$101K
عمليات التسويق
$189K
باحث تجربة المستخدم
$168K
جدول الاستحقاق

5%

سنة 1

15%

سنة 2

40%

سنة 3

40%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في Audible، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 5% يستحق في 1st-سنة (5.00% سنوي)

  • 15% يستحق في 2nd-سنة (15.00% سنوي)

  • 40% يستحق في 3rd-سنة (20.00% نصف سنوي)

  • 40% يستحق في 4th-سنة (20.00% نصف سنوي)

25%

سنة 1

35%

سنة 2

40%

سنة 3

نوع السهم
RSU

في Audible، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 3 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 35% يستحق في 2nd-سنة (35.00% سنوي)

  • 40% يستحق في 3rd-سنة (40.00% سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Audible هو متخصص تكنولوجيا المعلومات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $525,300. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Audible هو $178,375.

