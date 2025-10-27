دليل الشركات
ATS Automation
ATS Automation مهندس ميكانيكي الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس ميكانيكي in Canada الوسطية في ATS Automation CA$96.5K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ATS Automation. آخر تحديث: 10/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
إجمالي سنوي
CA$96.5K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في ATS Automation?
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في ATS Automation in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$100,462. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ATS Automation لوظيفة مهندس ميكانيكي in Canada هو CA$93,793.

