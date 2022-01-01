دليل الشركات
Astranis
Astranis الرواتب

تتراوح رواتب Astranis من $121,762 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس ميكانيكي في الحد الأدنى إلى $225,400 لمنصب القانونية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Astranis. آخر تحديث: 8/30/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $213K
مهندس ميكانيكي
Median $122K
مهندس أجهزة
Median $140K

موظف توظيف
Median $155K
مدير برنامج تقني
Median $165K
القانونية
$225K
مهندس مبيعات
$139K
رأسمالي مخاطر
$201K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Astranis، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

