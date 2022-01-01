Change
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
جميع البيانات
حسب الموقع
حسب الشركة
حسب المسمى الوظيفي
حاسبة الراتب
الرسوم البيانية
الرواتب المتحققة
التدريب المهني
دعم التفاوض
مقارنة المزايا
من يوظف
تقرير الأجور 2024
أعلى الشركات أجراً
التكامل
المدونة
الصحافة
Google
مهندس برمجيات
مدير منتج
منطقة نيويورك
عالم بيانات
عرض نقاط البيانات الفردية
Levels FYI Logo
الرواتب
📂 جميع البيانات
🌎 حسب الموقع
🏢 حسب الشركة
🖋 حسب المسمى الوظيفي
🏭️ حسب القطاع
📍 خريطة الرواتب الحرارية
📈 الرسوم البيانية
🔥 النسب المئوية الفورية
🎓 التدريب المهني
❣️ مقارنة المزايا
🎬 تقرير الأجور 2024
🏆 أعلى الشركات أجراً
💸 حساب تكلفة الاجتماع
#️⃣ حاسبة الراتب
المساهمة
إضافة راتب
إضافة مزايا الشركة
إضافة تصنيف المستوى
الوظائف
الخدمات
خدمات المرشحين
💵 تدريب التفاوض
📄 مراجعة السيرة الذاتية
🎁 اهدِ مراجعة سيرة ذاتية
لأصحاب العمل
العروض التفاعلية
النسب المئوية الفورية 🔥
معايير التعويضات
للبحث الأكاديمي
مجموعة بيانات التعويضات
المجتمع
← دليل الشركات
Astranis
تعمل هنا؟
اطلب شركتك
نظرة عامة
الرواتب
المزايا
الوظائف
جديد
محادثة
Astranis المزايا
إضافة مزايا
مقارنة
التأمين والصحة والعافية
Vision Insurance
Health Insurance
Dental Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Free Lunch
Maternity Leave
Paternity Leave
Sick Time
Employee Assistance Program
المنزل
Remote Work
المالية والتقاعد
Flexible Spending Account (FSA)
401k
النقل
Transport allowance
أخرى
Donation Match
عرض البيانات كجدول
Astranis الامتيازات والمزايا
المزايا
الوصف
Vision Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Free Lunch
Transport allowance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Donation Match
Offered by employer
401k
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
الوظائف المميزة
لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Astranis
الشركات ذات الصلة
Blizzard Entertainment
Liberty Mutual
Relativity Space
Instawork
Hearst
مشاهدة جميع الشركات ➜
موارد أخرى
تقرير الراتب لنهاية العام
حساب التعويض الإجمالي