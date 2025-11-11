دليل الشركات
Aston
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • مهندس البرمجيات الخلفية

  • Moscow Metro Area

Aston مهندس البرمجيات الخلفية الرواتب في Moscow Metro Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس البرمجيات الخلفية in Moscow Metro Area الوسطية في Aston RUB 2.7M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويضات الإجمالية في Aston.

الحزمة المتوسطة
company icon
Aston
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
إجمالي سنوي
RUB 2.7M
المستوى
Middle
الراتب الأساسي
RUB 2.7M
Stock (/yr)
RUB 0
مكافأة
RUB 0
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Aston?
Block logo
+RUB 4.78M
Robinhood logo
+RUB 7.34M
Stripe logo
+RUB 1.65M
Datadog logo
+RUB 2.89M
Verily logo
+RUB 1.81M
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الخلفية في Aston in Moscow Metro Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RUB 3,278,471. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Aston لوظيفة مهندس البرمجيات الخلفية in Moscow Metro Area هو RUB 2,701,396.

