Aston
Aston مهندس برمجيات الرواتب في Belarus

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Belarus الوسطية في Aston BYN 121K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Aston. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Aston
Software Engineer
hidden
إجمالي سنوي
BYN 121K
المستوى
Senior Software Engineer
الراتب الأساسي
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
مكافأة
BYN 0
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Aston?
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Aston in Belarus تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره BYN 139,977. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Aston لوظيفة مهندس برمجيات in Belarus هو BYN 120,658.

موارد أخرى