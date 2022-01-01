دليل الشركات
ASSURANCE IQ
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

ASSURANCE IQ الرواتب

تتراوح رواتب ASSURANCE IQ من $63,315 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب عمليات التسويق في الحد الأدنى إلى $261,300 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في ASSURANCE IQ. آخر تحديث: 9/12/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مدير منتج
Median $156K
محاسب
$93.1K
عالم بيانات
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
التسويق
$93.5K
عمليات التسويق
$63.3K
مصمم منتجات
$186K
مدير برنامج
$111K
مدير هندسة البرمجيات
$261K
مدير برنامج تقني
$173K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

10%

سنة 1

20%

سنة 2

40%

سنة 3

30%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في ASSURANCE IQ، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 10% يستحق في 1st-سنة (10.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 40% يستحق في 3rd-سنة (40.00% سنوياً)

  • 30% يستحق في 4th-سنة (30.00% سنوياً)

لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في ASSURANCE IQ هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $261,300. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ASSURANCE IQ هو $152,348.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ ASSURANCE IQ

الشركات ذات الصلة

  • Articulate
  • Mozilla
  • SmartThings
  • GitHub
  • Turo
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى