يبلغ مجموع تعويض ASIC Engineer in Greater Bengaluru في Arm ₹14.91M لكل year لمستوى Principal Hardware Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Bengaluru الوسطية yearياً ₹8.28M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Arm. آخر تحديث: 10/7/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Graduate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Arm، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)