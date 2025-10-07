دليل الشركات
Arm
  • الرواتب
  • مهندس أجهزة

  • ASIC Engineer

  • Greater Austin Area

Arm ASIC Engineer الرواتب في Greater Austin Area

يتراوح تعويض ASIC Engineer in Greater Austin Area في Arm من $168K لكل year لمستوى Graduate Hardware Engineer إلى $382K لكل year لمستوى Principal Hardware Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Austin Area الوسطية yearياً $315K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Arm. آخر تحديث: 10/7/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Graduate Hardware Engineer
$168K
$132K
$23.5K
$12.5K
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$194K
$152K
$27.4K
$14.6K
Staff Hardware Engineer
$268K
$187K
$60.5K
$21K
عرض 4 مستويات أكثر
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Arm، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة ASIC Engineer في Arm in Greater Austin Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $382,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Arm لوظيفة ASIC Engineer in Greater Austin Area هو $219,750.

