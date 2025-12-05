دليل الشركات
Aristeia Capital
Aristeia Capital مدير علوم البيانات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير علوم البيانات in United States في Aristeia Capital من $486K إلى $690K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Aristeia Capital. آخر تحديث: 12/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$552K - $654K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$486K$552K$654K$690K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Aristeia Capital?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير علوم البيانات في Aristeia Capital in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $690,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Aristeia Capital لوظيفة مدير علوم البيانات in United States هو $486,000.

