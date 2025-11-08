دليل الشركات
Arcesium
مهندس برمجيات المستوى

Principal Engineer

المستويات في Arcesium

مقارنة المستويات
  1. Software EngineerL1
  2. Senior Software EngineerL2
  3. Technical LeadL3
    4. عرض 3 مستويات أكثر
المتوسط سنوي إجمالي التعويضات
₹87,200
الراتب الأساسي
₹6,787,095
منح الأسهم ()
₹48,222
المكافآت
₹782,387
Block logo
+₹5.07M
Robinhood logo
+₹7.77M
Stripe logo
+₹1.75M
Datadog logo
+₹3.06M
Verily logo
+₹1.92M
أحدث المرتبات المقدمة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Arcesium

