AppsFlyer الرواتب

نطاق رواتب AppsFlyer يتراوح من $29,470 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ نجاح العملاء في الطرف الأدنى إلى $269,593 لـ مدير البرامج التقنية في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في AppsFlyer. آخر تحديث: 8/12/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $133K

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مدير هندسة البرمجيات
Median $144K
محلل أعمال
$95.4K

نجاح العملاء
$29.5K
محلل بيانات
$85.3K
عالم البيانات
$141K
الموارد البشرية
$85.4K
التسويق
$54K
مصمم المنتج
$85.4K
مدير المنتج
$109K
مدير البرامج
$125K
مُوظِّف
$147K
المبيعات
$121K
مدير البرامج التقنية
$270K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في AppsFlyer، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في AppsFlyer هو مدير البرامج التقنية at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $269,593. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في AppsFlyer هو $115,012.

