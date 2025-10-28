دليل الشركات
AppLovin
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • تطوير الأعمال

  • جميع رواتب تطوير الأعمال

AppLovin تطوير الأعمال الرواتب

يبلغ مجموع تعويض تطوير الأعمال in Vietnam في AppLovin ₫2.51B لكل year لمستوى Senior Business Development Manager. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في AppLovin. آخر تحديث: 10/28/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
عرض 4 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات
Block logo
+₫1.52B
Robinhood logo
+₫2.33B
Stripe logo
+₫523.28M
Datadog logo
+₫915.74M
Verily logo
+₫575.61M
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

100%

سنة 1

نوع الأسهم
RSU

في AppLovin، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:

  • 100% يستحق في 1st-سنة (25.00% ربع سنوي)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض تطوير الأعمال الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تطوير الأعمال في AppLovin in Vietnam تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₫2,988,975,360. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في AppLovin لوظيفة تطوير الأعمال in Vietnam هو ₫2,134,982,400.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ AppLovin

الشركات ذات الصلة

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى