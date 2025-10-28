دليل الشركات
Applied Research Solutions
Applied Research Solutions مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United States الوسطية في Applied Research Solutions $140K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Applied Research Solutions. آخر تحديث: 10/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Applied Research Solutions
Systems Engineer III
Lexington, MA
إجمالي سنوي
$140K
المستوى
3
الراتب الأساسي
$140K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Applied Research Solutions?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Applied Research Solutions in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $163,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Applied Research Solutions لوظيفة مهندس برمجيات in United States هو $140,000.

