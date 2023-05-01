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Applied Data Finance الرواتب

متوسط راتب Applied Data Finance هو $14,680 لـ عالم البيانات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Applied Data Finance. آخر تحديث: 8/3/2025

$160K

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عالم البيانات
Median $14.7K
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الأسئلة الشائعة

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Applied Data Finance คือ عالم البيانات โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $14,680 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Applied Data Finance คือ $14,680

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