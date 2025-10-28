يتراوح تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States في Apple من $379K لكل year لمستوى M1 إلى $1.42M لكل year لمستوى D1. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $541K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Apple. آخر تحديث: 10/28/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
M1
$379K
$219K
$134K
$26.7K
M2
$552K
$271K
$236K
$44.5K
M3
$800K
$309K
$420K
$70.9K
D1
$1.42M
$354K
$901K
$163K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Apple، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (12.50% نصف سنوي)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Apple، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)