يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Apple من $173K لكل year لمستوى ICT2 إلى $744K لكل year لمستوى ICT6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $345K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Apple. آخر تحديث: 10/28/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Apple، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (12.50% نصف سنوي)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Apple، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد
مهندس أي أو إس
مهندس البرمجيات المحمولة
مهندس البرمجيات الأمامية
مهندس التعلم الآلي
مهندس البرمجيات الخلفية
مهندس البرمجيات الشاملة
مهندس الشبكات
مهندس ضمان الجودة (كيو إيه)
مهندس البيانات
مهندس برمجيات الإنتاج
مهندس برمجيات الأمان
مهندس ديف أوبس
مهندس موثوقية الموقع
مهندس برمجيات الواقع الافتراضي
مهندس الأنظمة
مهندس برمجيات ألعاب الفيديو
مدافع عن المطورين
عالم أبحاث
مهندس برمجيات الأنظمة المدمجة