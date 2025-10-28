دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض الشؤون التنظيمية in United States في Apple من $276K إلى $387K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Apple. آخر تحديث: 10/28/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$299K - $348K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$276K$299K$348K$387K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Apple، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (12.50% نصف سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة الشؤون التنظيمية في Apple in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $386,750. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Apple لوظيفة الشؤون التنظيمية in United States هو $276,250.

موارد أخرى