دليل الشركات
Apple
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • عمليات الأفراد

  • جميع رواتب عمليات الأفراد

Apple عمليات الأفراد الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض عمليات الأفراد في Apple من $271K إلى $378K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Apple. آخر تحديث: 10/28/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$290K - $342K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$271K$290K$342K$378K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من عمليات الأفراد المساهمات في Apple لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Apple، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (12.50% نصف سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Apple، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض عمليات الأفراد الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عمليات الأفراد في Apple تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $377,618. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Apple لوظيفة عمليات الأفراد هو $271,110.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Apple

الشركات ذات الصلة

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى