دليل الشركات
Apple
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مصرفي استثماري

  • جميع رواتب مصرفي استثماري

Apple مصرفي استثماري الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مصرفي استثماري in India في Apple من ₹2.48M إلى ₹3.39M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Apple. آخر تحديث: 10/28/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₹2.66M - ₹3.21M
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 2 المزيد من مصرفي استثماري المساهمات في Apple لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

Apple logo
+₹3.9M
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Apple، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (12.50% نصف سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Apple، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مصرفي استثماري الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصرفي استثماري في Apple in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹3,389,161. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Apple لوظيفة مصرفي استثماري in India هو ₹2,483,437.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Apple

الشركات ذات الصلة

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى