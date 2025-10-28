دليل الشركات
يتراوح تعويض مهندس كهربائي in United States في Apple من $161K لكل year لمستوى ICT2 إلى $475K لكل year لمستوى ICT5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $258K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Apple. آخر تحديث: 10/28/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
ICT2
$161K
$138K
$22.1K
$1.6K
ICT3
$211K
$154K
$41K
$16.1K
ICT4
$331K
$201K
$111K
$19.5K
ICT5
$475K
$250K
$175K
$49.5K
عرض 4 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Apple، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (12.50% نصف سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Apple، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس كهربائي في Apple in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $474,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Apple لوظيفة مهندس كهربائي in United States هو $265,000.

