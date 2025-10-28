يتراوح تعويض مدير علوم البيانات in United States في Apple من $275K لكل year إلى $563K. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $357K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Apple. آخر تحديث: 10/28/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
ICT2
$470K
$242K
$184K
$45.1K
ICT3
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT4
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Apple، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
