يتراوح تعويض مدير عمليات الأعمال في Apple من $292K لكل year لمستوى ICT2 إلى $280K لكل year لمستوى ICT4. يبلغ مجموع حزمة التعويض الوسطية yearياً $250K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Apple. آخر تحديث: 10/28/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
ICT2
$292K
$195K
$70K
$27K
ICT3
$148K
$124K
$18.3K
$6K
ICT4
$280K
$170K
$83.8K
$26.2K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Apple، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (12.50% نصف سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (12.50% نصف سنوي)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
