أعلى حزمة راتب لوظيفة Analyst في Apple in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $220,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.