أعلى حزمة راتب لوظيفة مساعد إداري في Apple in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $183,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.