Appian
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • مهندس البرمجيات الشاملة

  • Chennai Metropolitan Area

Appian مهندس البرمجيات الشاملة الرواتب في Chennai Metropolitan Area

يبلغ مجموع تعويض مهندس البرمجيات الشاملة in Chennai Metropolitan Area في Appian ₹2.76M لكل year لمستوى Software Engineer 2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Chennai Metropolitan Area الوسطية yearياً ₹2.76M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Appian. آخر تحديث: 11/11/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer 1
(المستوى المبتدئ)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
عرض 3 مستويات أكثر
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

20%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

20%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
RSU

في Appian، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 4th-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الشاملة في Appian in Chennai Metropolitan Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹5,062,863. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Appian لوظيفة مهندس البرمجيات الشاملة in Chennai Metropolitan Area هو ₹2,828,963.

