يبلغ مجموع تعويض مهندس البرمجيات الشاملة in Chennai Metropolitan Area في Appian ₹2.76M لكل year لمستوى Software Engineer 2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Chennai Metropolitan Area الوسطية yearياً ₹2.76M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Appian. آخر تحديث: 11/11/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
20%
سنة 1
20%
سنة 2
20%
سنة 3
20%
سنة 4
20%
سنة 5
في Appian، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:
20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 2nd-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 3rd-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 4th-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)